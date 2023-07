De openingsmatch is toch te zien: OH Leuven heeft geweldig nieuws voor de fans

Fans van OH Leuven zullen de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen dan toch kunnen zien. Er wordt een groot scherm op de Oude Markt voorzien.

Op 29 juli speelt OH Leuven om 18.15 uur zijn openingswedstrijd op het veld van Charleroi. Maar vorig seizoen waren er rellen bij Charleroi en zo zijn er geen supporters toegelaten.

Bij OHL wilden ze de wedstrijd toch naar de supporters brengen. Daarom kozen ze voor een livestreaming. In het stadion was het niet mogelijk door de finale van het EK bij de meisjes U19. Daarom zal er een groot scherm op de Oude Markt zijn.

"We kunnen daar gebruik maken van de infrastructuur en het groot scherm dat daar al staat voor Het Groot Verlof", aldus woordvoerder Filip Van Doorslaer bij Sporza. "En zo kunnen we toch een mooie beleving aanbieden aan onze supporters. De wedstrijd start om 18.15 uur, maar er start al animatie met een DJ vanaf 17 uur. Ook na de wedstrijd en de interviews van rechtenhouder Eleven Sports, is er nog een DJ-set."