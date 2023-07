Hoe Burnley voor een oefenwedstrijd terechtkwam in Genk: "Hij belde me toen ik naar het kot van mijn dochter wandelde"

Morgen speelt Genk een oefenwedstrijd in eigen huis tegen het Engelse Burnley. De goed band tussen Wouter Vrancken en Vincent Kompany heeft daar veel mee te maken.

“Vincent heeft me gebeld toen ik met mijn zoontje op weg was naar het kot van mijn dochter in Leuven”, vertelt Vrancken. “Hij vroeg wat de mogelijkheden waren om eens tegen ons te spelen. Ik heb daarop meteen de juiste mensen binnen de club aan het werk gezet om een oefenwedstrijd te organiseren.”

Het wederzijds respect tussen de twee heren is groot. Die goede band bouwden ze op toen Vrancken nog in Mechelen zat en Kompany in Anderlecht. “Van in het begin is er een groot wederzijds respect. Vincent en ik praatten graag over onze voetbalvisie en wisselden ideeën uit over onze aanpak en spelprincipes", zei hij daar begin dit jaar over.

Niet alleen voor Kompany wordt het ee terugkeer naar de Belgische velden. Ook Manuel Benson (ex-Genk), Ameen Al-Dakhil (ex-STVV) en Anass Zaroury (ex-Lommel) keren terug naar Limburg met Burnley.