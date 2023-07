Prestigieuze sponsor voor Club Brugge: "Voor de langere termijn"

Donderdag stelde Club Brugge zijn nieuwe shirts voor. Opvallend was de nieuwe sponsor op de achterkant: Allianz. Dat is een wereldwijde verzekeraar die ook zijn naam gaf aan de stadions van Bayern München en Juventus.

Hoelang de verbintenis met Allianz loopt, maakte Club Brugge niet bekend. "In de galerij van teams als Bayern en Juventus zullen we hen op de juiste manier en vooral op langere termijn van dienst zijn", aldus Jeroen De Smet, commercieel directeur bij Club Brugge, bij Het Nieuwsblad.

"Wereldwijd heeft Allianz zijn diensten al bewezen en daardoor zijn we ontzettend fier en verheugd dat we hen als partner hebben", ging De Smet verder. Allianz vervangt Candriam, dat van het shirt verdween.

Ook bij Allianz zijn ze enthousiast. "We hebben wereldwijd een lange traditie van sportsponsoring", klonk het. "Maar we zijn nu ontzettend trots dat we ons lokaal met Club Brugge kunnen verbinden."

Eerder was Allianz sponsor van een Belgische club. Tussen 2014 en 2020 was het sponsor van Anderlecht.