Simon Mignolet staat voor seizoen van eerherstel: "Weloverwogen keuze, om optimaal te presteren bij Club"

Vroeger dan gewoonlijk, maar volgende donderdag begint Club Brugge aan het nieuwe seizoen met een Conference League-wedstrijd tegen Aarhus. Simon Mignolet (35) blikt vooruit naar 'het seizoen van eerherstel'.

De nummer 1 bij blauw-zwart is meteen op zijn hoede voor de Deense ploeg. "We moeten rekening houden met het feit dat het kan, want drie voorrondes overleven is geen sinecure. En met Aarhus hebben we meteen een taaie klant geloot", waarschuwt hij voor Het Nieuwsblad.

Het voorbije seizoen zette de Limburger een einde aan zijn carrière als international. Dat was volgens hem noodzakelijk. “Dat was een weloverwogen keuze, eentje om optimaal te presteren bij mijn club. Want dat is uiteindelijk mijn werkgever. Ik wil nog een aantal jaren door als voetballer. En de nationale ploeg had niet langer een positieve invloed op mijn prestaties. Integendeel. Jammer, want ik ging graag naar de Rode Duivels.”

Mignolet zou graag nog een prijs toevoegen aan zijn palmares. "De titel moet dit seizoen opnieuw doelstelling nummer één worden. En zelf zou ik graag eens de beker winnen, want die staat nog niet op mijn palmares.”