Vertrek van sterkhouders stelt OHL opnieuw voor uitdagingen, al mag die grote stap voorwaarts er wel eens gaan komen

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: OH Leuven.

Vorig seizoen

Vastberaden een stap voorwaarts te zetten ging OHL uitstekend van start. Met een Al-Tamari die stilaan beter rendeerde, een dreigende Thorisson van op de flank en de ervaring van Holzhauser leek het goed bewapend. Vijf van de eerste acht matchen werden gewonnen. Puntenverlies kwam er in die periode enkel tegen Antwerp, Club en RSCA.

De zege op Sclessin in dat geweldige seizoensbegin was een duidelijk statement. De ploeg van Marc Brys leek op dat moment een zekerheidje voor play-off 2. Nadien verviel het echter te vaak in stereotiep spel en door het onbenut laten van kansen moest het vaak genoegen nemen met een draw. OHL kwam twee punten te kort voor play-off 2.

Transfers

Een aantal uitgeleende spelers keren terug, niet in het minst Mandela Keita. Het is natuurlijk zeer de vraag of de Leuvenaars de middenvelder kunnen behouden. Met Banzuzi, Calut, Misao en Shlomo werd vers bloed gehaald Aangezien drie van die vier spelers uit een buitenlandse competitie komen, is het een vraagteken wat ze kunnen bijbrengen.

N'Dri, die overkomt van Eupen, kent de Pro League dan weer wél. Enkele sterkhouders vertrekken: de uitleenbeurt van Gonzalez zit er op, Patris ging voor een fraaie som geld naar Anderlecht en Al-Tamari werd transfervrij opgepikt door Montpellier. Daarnaast is het contract van Ouedraogo afgelopen en vertrekt Gamboa naar een Poolse ploeg.

Voorbereiding

OH Leuven warmde op met een oefenpot tegen de buren van Bertem-Leefdaal. De eersteprovincialer moest toestaan dat de netten negen keer trilden. Ook van RC Mechelen (3-0) en Tienen (4-0) werd er vlot gewonnen. De duels tegen Beerschot en Beveren waren dan al meer een test

Het enige doelpunt op slag van rust van Sagrado was tegen Beerschot beslissend. Tegen Beveren werd het dan alweer een doelpuntenfestival: 5-1. Niets dan overwinningen dus, tot het treffen met zusterclub Leicester eraan kwam: het werd 4-2 voor de Engelsen.

Vooruitzichten

Met spelers als Patris en Al-Tamari die andere oorden opzoeken, zal het zeker opnieuw een uitdaging worden om een kern samen te stellen die weer wat beter kan doen dan vorig seizoen. Al staat Leuven er voor gekend op het einde van een transferperiode nog wel enkele zaakjes te doen.

Door het verandering van het format is de kans dit jaar wel groter om play-off 2 te halen: daar doen de teams van posities 7 tot en met 12 aan mee. Daar zou OHL zeker moeten bij zijn.