'Europese bekerwinnaar gooit reddingsboei en haalt Origi terug naar Premier League'

Divock Origi staat op het punt om terug te keren naar de Premier League. De 32-voudig Rode Duivel geniet in Engeland nog steeds héél véél aanzien na zijn passage bij Liverpool FC. West Ham United duwt door.

Het avontuur van Divock Origi bij AC Milan is na amper één seizoen geschreven. I Rossoneri haalden de 28-jarige aanvaller transfervrij op bij Liverpool FC, maar in San Siro slaagde hij er op geen enkel moment in om zich door te zetten.

Meer zelfs: AC Milan bereidt zich momenteel in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. In het vliegtuig was géén plaats gereserveerd voor Origi. Al gooit West Ham United de reddingsboei.

Acht miljoen euro

La Gazzetta dello Sport weet dat The Irons een concreet voorstel hebben gedaan om Origi terug naar Engeland te halen. AC Milan is op die manier niet alleen af van zijn jaarsalaris van vier miljoen euro. West Ham is zelfs bereid om acht miljoen euro op te hoesten voor de voormalige Rode Duivel.