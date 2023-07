'Club Brugge grijpt naast enkele miljoenen voor mislukte spits Cyle Larin'

Club Brugge maakt wellicht een mooie winst met de verkoop van Jack Hendry. Maar het loopt ook enkele miljoenen mis.

Jack Hendry vertrekt in een van de komende dagen wellicht naar het Saoedische Al-Ettifaq, waar Steven Gerrard trainer is, voor zo'n 7,5 miljoen euro. Een aardige winst voor Club, want het betaalde in 2021 nog 4,5 miljoen euro voor Hendry aan KV Oostende.

Larin verkocht voor miljoenen

Maar Club schat ook wel eens een transfer slecht in. De Canadees Cyle Larin werd vorig seizoen transfervrij gehaald bij het Turkse Besiktas. Maar Larin maakte niet echt veel indruk in Brugge, want na een half jaar werd hij alweer uitgeleend.

Larin trok naar het Spaanse Real Valladolid en begon daar wel te scoren. De Canadees scoorde 8 keer in 19 wedstrijden, terwijl hij bij Club slechts 1 keer scoorde in 13 wedstrijden. Valladolid besloot om de aankoopoptie van 1,5 miljoen euro dan ook te lichten.

Valladolid zakte wel uit La Liga en Larin wil in de Spaanse hoogste klasse blijven. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano heeft eersteklasser Mallorca nu zo'n 7 miljoen euro + bonussen geboden voor Larin.