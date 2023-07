Heeft iemand hem herkend? Deze Rode Duivel liep met onherkenbare vermomming rond op Tomorrowland

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint voor heel wat Rode Duivels op gang te komen. Eén ging dit weekend echter nog snel even naar Tomorrowland.

In een bijna onherkenbare vermomming was Thomas Meunier afgelopen weekend aanwezig op het festival in Boom. Meunier was daar met zijn echtgenote Deborah Panzokou en ook onder anderen Union-spelers Guillaume François en Anthony Moris.

Met een zonnebril, pruik en snor vermomde de Rode Duivel zich en liep hij rond in de Schorre in Boom. Meunier is niet aan zijn proefstuk toe, in 2019 verkleedde hij zich al eens met een Batmanmasker.

Intussen is het weer bittere ernst voor Meunier, want hij vertrok samen met Borussia Dortmund op tour in de VS. Meunier deelde een foto samen met Thorgan Hazard, de andere Belg bij de Duitse ploeg. De toekomst van de twee lijkt wel bij een andere club te liggen.