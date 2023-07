Baro spreekt voor het eerst en nieuwe Gent-eigenaar spreekt héél straffe taal: "In mijn ogen ben ik de juiste keuze"

Sam Baro is de nieuwe eigenaar van KAA Gent. De zakenman bleef de voorbije weken in de luwte, maar spreekt voor het eerst. En zijn ambitie is duidelijk.

"Hier zit ik dan", valt Sam Baro bij zijn officiële voorstelling in de Gentse perszaal met de deur in huis. "Ik ben de onbekende Vlaming die opeens de nieuwe investeerder van KAA Gent is. Ik ben geen buitenlandse - of multi-investeerder. Zoals de fans en de stad hebben gevraagd ben ik een lokale investeerder. In mijn ogen ben ik dan ook de juiste keuze."

Het moet gezegd: het vertrouwen van de nieuwbakken eigenaar is groot. "In mijn ogen is Gent de enige Oost-Vlaamse club op nationaal niveau. Ik kijk er enorm naar uit om eraan te beginnen. En ik heb ambitie. Als ik iets doe wil ik ook meteen uitblinken. Sportief wil ik dus goede resultaten neerzetten."

"Gent slaat een historische bladzijde om", besluit Baro. "Ik wil dit traject nu vooral goed starten en ik wil er voor de lange termijn voor gaan. Ik ben met mijn 47 lentes nog jong en wil hier lang blijven. Ik weet niet of ik het zoals Ivan De Witte tot mijn 74e ga volhouden. (lacht) Al vind ik dat wel lovenswaardig."