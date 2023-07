Eric Deflandre maakt het bilan op bij zijn club: "We ontbreken nog twee-drie spelers"

Voor Club Luik komt de terugkeer naar het profvoetbal nu echt wel dichtbij. Hoever staan ze in de Vurige Stede? Eric Deflandre maakt het bilan op.

Binnen minder dan drie weken speelt Club Luik tegen Dender. Meteen de terugkeer in het profvoetbal voor de Luikenaars.

Hard gewerkt

In de voorbereiding hebben de troepen van Gaëtan Englebert mooie dingen laten zien. Eric Deflandre maakt bij Walfoot een eerste bilan op.

"We hebben een mooie stage gehad in Knokke om de banden binnen de groep aan te sterken. We hebben vooral al gewerkt op het offensieve, het defensieve zal later volgen."

Walfoot

Met Jérémie Lioka, Alessio Cascio, Reno Wilmots en Adriano Bertaccini kwamen al vier versterkingen naar Luik. "Ze hebben al kwaliteit getoond op de trainingen", aldus Deflandre.

Nog twee-drie versterkingen

Toch is de mercato nog niet voorbij volgens de T2: "Met nog een twee-drietal versterkingen zou onze kern helemaal klaar zijn. En we willen iedereen die we hebben ook houden."

Lorenzo Offermann wordt momenteel getest op Rocourt: "Er worden ook anderen getest momenteel. We willen interessante profielen aantrekken en zullen onze keuzes later maken."