Heeft promovendus goede kalender in Challenger Pro League? Coaches geven het antwoord

Dender, de beloften van Standard, Oostende en Deinze. De eerste wedstrijden van Club Luik lijken de promovendus te kunnen liggen.

De terugkeer van Club Luik op profniveau komt steeds dichterbij. Na bijna 30 jaar zijn ze er opnieuw bij voor minstens een seizoen.

Op 12 augustus is Dender thuis de eerste tegenstander in de Challenger Pro League. Dat zou een interessante eerste tegenstander kunnen worden en ook de rest van het aanvangsprogramma lijkt leuk.

Walfoot

"Dender en de Académie SL16FC hebben ondertussen een jaar meer ervaring dan ons op dit niveau. Zij kunnen corrigeren wat niet goed gelopen is. Dat kunnen wij nog niet", aldus Gaëtan Englebert bij Walfoot.

Dynamiek

"We moeten niet geloven dat we een makkelijke kalender hebben om te beginnen. We hebben enkel de mogelijkheid om onszelf in eigen huis meteen te laten zien. Om te tonen dat we klaar waren voor dit niveau."

"We willen - net als elke ploeg - meteen ons wagonnnetje aanpikken en goed beginnen. Dat kan vertrouwen geven. Als we snel het verschil kunnen maken, dan kan dat deugd doen voor het vervolg en kunnen we in een positieve dynamiek terechtkomen."