Brian Riemer pakt uit met één verrassende naam in selectie en duidt nieuwe kapitein aan

Anderlecht opent het nieuwe Belgische voetbalseizoen met een verplaatsing naar Union. Brian Riemer koos één verrassende naam in zijn selectie.

In de eerste selectie van Brian Riemer voor het nieuwe seizoen zitten niet veel verrassingen. Dupé, Patris en Dolberg, de drie eerste nieuwkomers, zitten al bij de selectie. Op Lonwijk, Vazquez en Mendel-Idowu is het wellicht nog een week wachten.

Riemer heeft wel plaats voor de 18-jarige Tristan Degreef in zijn selectie. De jonge Degreef is een aanvallende middenvelder en tekende in mei nog voor drie jaar bij. Hij mocht deze zomer ook al mee op stage naar Oostenrijk en daar kon hij Riemer dus overtuigen.

Vertonghen nieuwe kapitein

Door het vertrek van Hendrik Van Crombrugge naar Racing Genk had Anderlecht ook nood aan een nieuwe kapitein. Niet heel verrassend is dat Jan Vertonghen geworden. "De keuze om Jan de aanvoerdersband te geven was een no-brainer. Met zijn ervaring en natuurlijk leiderschap heeft Jan een cruciale impact op en naast het veld", stelt Riemer.