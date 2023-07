Ook Inter-coach Simone Inzaghi sluit de deur nu helemaal voor Romelu Lukaku

Romelu Lukaku heeft het helemaal verpest bij Inter met zijn flirt met Juventus. Ook Milan-coach Inzaghi doet de deur dicht voor een terugkeer.

De spitsbroeder van Romelu Lukaku, de Argentijn Lautaro Martinez, had de afgelopen dagen al weten dat hij erg teleurgesteld was in de Rode Duivel in hoe de zaken verlopen waren. En nu heeft ook Inter-coach Inzaghi zijn zegje gedaan.

"Iedereen weet wat de club en ik gedaan hebben om hem te overtuigen hier te tekenen", zei Inzaghi op een persconferentie in Japan, waar Inter zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Maar op een terugkeer naar Inter van Lukaku zit Inzaghi niet te wachten.

Beter einde

"Lukaku heeft ons in het verleden al geweldig geholpen en heeft de liefde van de hele Inter-familie gevoeld, vooral van onze fans, die het belangrijkst zijn. Het verhaal-Lukaku verdiende een beter einde. Ik wil hem wel bedanken voor alles wat hij ons vorig jaar gegeven heeft."

"Toen hij terugkwam uit blessure eind 2022, heeft hij ons veel geschonken om onze doelen te kunnen behalen", zei Inzaghi nog. Inter vorig seizoen won onder meer de Italiaanse beker, speelde de Champions League finale en werd derde in de Serie A.