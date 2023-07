🎥 Kevin De Bruyne is terug: hij laat meteen weer zijn klasse zien

Kevin De Bruyne is weer aan zijn opbouw voor volgend seizoen bezig. Op training liet hij meteen zijn kunnen zien.

Momenteel is Manchester City aan zijn tournee in Zuid-Korea bezig. Daar bereidt het zich voor op het nieuwe seizoen, waarin het 3 prijzen (de FA Cup, de Premier League en de Champions League) te verdedigen heeft.

Ook Kevin De Bruyne is aanwezig in Zuid-Korea bezig. Op training liet hij aan zijn ploegmaats opnieuw zien dat hij heel wat klasse heeft.

Zo dribbelde De Bruyne in een wedstrijdje 3 tegenstanders. Ook pakte hij uit met een knappe volley. Het is duidelijk dat we ook komend seizoen veel van hem zullen mogen verwachten.