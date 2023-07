'Club gaat nog flink cashen op floptransfer, vraagprijs voor twee sterkhouders bekend'

Bij Club Brugge blijven ze verder gaan op de ingeslagen weg en willen ze nog deals doen. Enkele spelers moeten weg, enkele anderen mogen niet weg - tenzij bij een héél goed bod.

Zowel Eder Balanta als Faitout Maouassa zijn begin deze week opgedoken op training. Ze onderhouden individueel hun conditie, maar passen niet in de plannen van Ronny Deila en co.

Club Brugge betaalde in 2021 nog vier miljoen euro voor de speler aan Rennes, nu zouden ze meer kunnen vangen voor hem. Zijn marktwaarde is nog steeds top in ieder geval, de jeugdigheid heeft ook zijn voordelen.

Photonews

Montpellier zou hem langer wllen houden, ook OGC Nice, VfL Wolfsburg en Sassuolo hebben hem ondertussen ook op de radar staan.

Club Brugge wil nog een aantal andere zaakjes doen. Voor Balanta is er ondertussen wel nog geen concreet aanbod.

15 miljoen euro voor sterkhouders

Ook sterkhouders Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen worden druk gesolliciteerd. Zij mogen enkel weg bij een goed bod.

Volgens Het Laatste Nieuws is de vraagprijs alvast bepaald. En die is niet minnetjes. Onder de vijftien miljoen euro moet niemand komen praten.