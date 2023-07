Kink in de kabel voor Liverpool? 'Ook deze Spaanse topclub mengt zich voor Roméo Lavia'

De clubs voor Roméo Lavia blijven maar in de rij staan. Liverpool ligt in polepositie, maar nu zou ook Atletico Madrid zich in de strijd om de jonge Rode Duivel mengen.

De laatste dagen leek het erop dat de transfer van Roméo Lavia naar Liverpool definitief zou zijn. De club zou meer dan 50 miljoen euro plus bonussen aan Southampton willen betalen. Het leek slechts een kwestie van tijd te worden. Vooral omdat hij ook naar Liverpool zou willen gaan. Maar mogelijk kan er toch nog een kink in de kabel komen, want volgens El Nacional zou ook Atletico Madrid interesse hebben. Trainer Diego Simeone zou van de jonge middenvelder fan zijn. Al zou hij ook beseffen dat Liverpool de polepositie heeft. Hoe dan ook zou de transfer nog even op zich kunnen laten wachten. Wat wel vast staat, is dat Lavia bij Southampton weg zal gaan. Hij wil niet mee in de Championship gaan spelen.