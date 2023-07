OFFICIEEL: Voormalige wereldster en ex-speler van Real Madrid keert terug naar Zuid-Amerika

James Rodriguez heeft een nieuwe club gevonden. Hij trekt naar Sao Paulo en keert zo terug naar Zuid-Amerika.

Sinds half april zat James Rodriguez zonder club. Zijn contract bij Olympiakos was ontbonden en zo was hij een tijd lang een vrije speler. Ruim 3 maanden later vond hij met Sao Paulo een nieuwe club. Hij tekende voor 2 seizoenen.

✍️🆕 James Rodríguez é do Tricolor!



O meio-campista colombiano assinou com o São Paulo até 30 de junho de 2025.



Saiba mais ➡️ https://t.co/aLkWHyQpcT#JamesTricolor #SejaSócioTorcedor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/JneJvNpSJF — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 29, 2023

Enkele jaren geleden was Rodriguez nog een wereldvedette. Op het WK 2014 in Brazilië was hij een van de revelaties. Hij was er met 6 doelpunten topscorer. Het leverde hem een transfer naar Real Madrid op. De Koninklijke betaalde toen 75 miljoen euro voor hem, waarmee hij onder meer 2 keer de Champions League won.

Nadien raakte de carrière van Rodriguez wat in het slop. Een avontuur bij Bayern München hielp ook niet en nadien werd zijn carrière steeds anoniemer. Na 13 jaar Europa besliste hij dan maar om naar Zuid-Amerika terug te keren. De Colombiaan speelde onder meer in Portugal, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Engeland en Griekenland.