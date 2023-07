De investering van de City Group in Lommel SK blijft renderen: volgende miljoenentransfer in de pijplijn

Lommel SK speelde vorig seizoen dan wel geen rol in het titeldebat, maar de club is wel een miljoenenbusiness geworden sinds ze werden overgenomen door de City Group. Er komen spelers aan die miljoenen kostten en er vertrekken er ook voor nog meer miljoenen.

In oktober 2020 haalde Lommel Vinicius Souza binnen. De verdedigende middenvelder speelde in drie seizoenen amper 19 matchen voor de 1B-club, want hij werd achtereenvolgens aan KV Mechelen en Espanyol uitgeleend de voorbije twee jaar.

Voor de Spaanse topklasser speelde hij afgelopen seizoen 34 matchen en Lommel zag zijn marktwaarde stijgen naar 6 miljoen euro. Terwijl ze (de City Group) er zelf maar 2,5 miljoen euro voor betaalden.

De 24-jarige middenvelder lijkt nu op weg naar Sheffield United, waar hij vorige week al het duel tegen Girona bijwoonde. Hoe dat allemaal geregeld wordt en hoeveel geld Lommel daarvan gaat zien, is niet geweten.