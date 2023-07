Genk staat op het punt afscheid te nemen van twee overbodige spelers

De concurrentiestrijd bij KRC Genk is moordend, zoals we afgelopen weekend al konden zien. De kern is momenteel zelfs te breed en twee spelers mogen de komende dagen vertrekken.

Het gaat om Rasmus Carstensen en Nicolas Castro. Die laatste verloor vorig seizoen de concurrentiestrijd van Bilal El Khannouss en is nu op weg naar de Spaanse tweedeklassser Elche. Er zou ook een aankoopoptie in de deal voorzien worden. Carstensen is dan weer in onderhandeling met het Duitse FC Köln. Het gaat ook om een uitleenbeurt met aankoopoptie. De 22-jarige Deen kwam vorig seizoen over van Silkeborg, maar heeft de pech dat een topper als Daniel Munoz amper een minuut mist. En dan is er ook nog Angelo Preciado. Aangezien hij overbodig is, mag hij vertrekken. Genk rekent wel op een deftige aankoopoptie voor de Deense jeugdinternational.