Nieuwe club toont interesse in De Ketelaere, Belgische leegloop bij Milan dreigt

Want volgens verschillende Italiaanse en Franse bronnen zou Lens interesse tonen in de aanvallende middenvelder/flankaanvaller. De Franse club, die vorig seizoen tweede eindigde in de Ligue 1, heeft met het vertrek van Loïs Openda naar RB Leipzig (voor 43 miljoen) alvast de nodige middelen om een transfer te kunnen bekostigen voor de spelmaker.

Milan wil De Ketelaere echter niet zomaar laten gaan. De voormalig Club-speler zou de Rossoneri namelijk 28 miljoen euro moeten kunnen opbrengen. Een bedrag dat Atalanta, een andere geïnteresseerde partij, ook kan ophoesten voor de Belg. De Italianen verkopen Rasmus Hojlund voor 85 miljoen euro aan Manchester United. Ook PSV, hetzij met een uitleenbeurt, blijft een mogelijke piste.

Het ziet er hoe dan ook naar uit dat er een Belgische leegloop zal komen bij Milan. Naast De Ketelaere en Origi, lijkt ook Saelemaekers opweg naar de uitgang in Milaan. Dat meldt Italiaans journalist Luca Bianchin van La Gazetta Dello Sport.

📰 @lucabianchin7: "For the attack there will be talks in August, the rest will be exit history: then #Saelemaekers, then De #Ketelaere, then #Adli, then #Origi and who knows who else." pic.twitter.com/STmm8xJFaB