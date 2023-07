Stengs geeft de reden waarom hij Feyenoord boven Antwerp verkoos

Antwerp viste in extremis achter het net voor Calvin Stengs. De onderhandelingen leken zo goed als rond toen de Rotterdammers ineens opdoken. En de middenvelder keerde zijn kar. Bij ESPN legde hij uit waarom.

Antwerp leek lange tijd de beste papieren te hebben, want Stengs voelde er zich goed nadat hij er een seizoen op uitleenbasis gespeeld had. “Vorige week was het voor mij ook nog niet helemaal zeker", vertelt Stengs.

Maar ineens hing zijn ex-trainer van bij AZ, Arne Slot, aan de lijn. "Het leek erop dat ik naar Antwerp zou gaan, maar de clubs waren nog niet akkoord. Er waren nog kleine dingen te bespreken, en uiteindelijk belde Arne mij op. De trainer bedoel ik, sorry. Hij hoefde niet zo heel veel te zeggen.”

Bij Antwerp hebben ze het in ieder geval achter zich gelaten. Met Jakob Ondrejka hebben ze een waardige vervanger gevonden. En die liet zich al opmerken in de voorbereiding en tijdens de eerste competitiematch tegen Cercle.