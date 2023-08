Genkie heeft geleerd uit fouten en wierp zijn leven helemaal om: "Ervoor gegaan alsof het mijn laatste kans was"

Dit moet het seizoen worden waarin Anouar Ait El Hadj helemaal doorbreekt. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft moeilijke jaren gekend, ook door zijn eigen schuld. En dat beseft hij maar al te goed: "Ik besef nu dat je in het voetbal moet investeren in je lichaam."

Bij Anderlecht was hij ongeduldig en dat viel niet goed bij de technische staf. Niet bij Kompany, niet bij Mazzu. Niemand twijfelde er aan zijn technische kwaliteiten, maar El Hadj was er nooit bij de fysieke uitblinkers.

Zo kwam de spelverdeler eens met redelijk wat kilo's te veel aan toen Kompany bij Anderlecht de plak zwaaide. De coach, die hamerde op fysieke paraatheid, stuurde hem meteen naar de B-kern. En daarna weigerde hij ook nog eens voor de Futures te spelen. Allemaal zaken die je ook bij Wouter Vrancken niet moet proberen.

"(knikt) Ik heb me deze zomer zo goed mogelijk voorbereid", aldus Ait El Hadj. "Ik weet dat dit seizoen heel belangrijk wordt voor mij en ik heb het maximum gegeven om fit te zijn. En hoe meer ik zal spelen, hoe beter ik zal worden."

Ik wil de beste versie van mezelf zijn

Vrancken beloonde hem alvast met een basisplaats in de eerste competitiematch. De eerste bij Genk... "Ik heb zelfs een fysical coach die één keer per week bij mij thuis komt. Ik ben ook verhuisd naar Genk om optimaal te kunnen rusten. Ik ben ervoor gegaan alsof het mijn laatste kans was."

Uiteraard is het dat nog niet, maar het toont dat de mind set van de talentvolle middenvelder veranderd is. "Ik weet dat ik nog jong ben, maar voor mij is het moment om te beginnen spelen. Ik weet dat ik fouten maakte in het verleden, maar nu wil ik de beste versie van mezelf zijn."

Vrancken zal het allemaal graag horen, want als straks nog Mike Trésor vertrekt, is hij een mogelijke vervanger. "Alles is veranderd voor mij. De fouten die ik maakte, geven me nu kracht. Ik besef nu dat je in het voetbal moet investeren in je lichaam."