Nieuwe fase in Mbappé-saga breekt aan: vertrek Fransman bij PSG lijkt kwestie van tijd

Het is 1 augustus en dus een symbolische dag in de Mbappé-saga. Tot die datum kon de Fransman de eenjarige optie in zijn contract ondertekenen. Hij heeft dat echter niet gedaan.

Verlengen of vertrekken. Dat was de duidelijke eis van PSG voor de aanvaller. Dat eerste heeft Mbappé nu niet gedaan, met als gevolg dat hij volgende zomer transfervrij kan vertrekken uit Parijs. De Franse landskampioen doet er echter alles aan om dat te vermijden en hoopt haar sterspeler zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Er is echter een tweede reden waarom 1 augustus een symbolische dag is in het dossier Mbappé. Contractueel is PSG echter verplicht om vanaf vandaag de aanvaller een loyaliteitsbonus van 80 miljoen euro uit te betalen. 40 miljoen moet nu worden overgemaakt, de andere 40 miljoen voor 31 augustus. Mbappé heeft maar één voorkeur: de Fransman wil kost wat kost naar Real Madrid. Onlangs nog kwam het Saudische Al-Hilal met een monsterbod (en salaris) op de proppen voor de pijlsnelle aanvaller, maar hij bedankte daarvoor vriendelijk.