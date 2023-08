Deila komt met waarschuwing voor nieuwkomer: "Zo werkt het niét bij Club Brugge"

Club Brugge maakte gisteren de komst van Philip Zinckernagel officieel. De voormalige sterkhouder van Standard wordt door de buitenwereld gezien als dé transfer van Ronny Deila. Dat wil de coach van blauw-zwart niét geweten hebben.

Moeten we er een tekening bij maken? Ronny Deila haalde Philip Zinckernagel vorig seizoen naar Standard, herlanceerde de carrière van de aanvallende middenvelder én haalt hem nu naar het Jan Breydelstadion.

"Ik ben uiteraard zeer tevreden met de komst van Philip", aldus Deila in Het Nieuwsblad. "Maar in een ideale wereld komen er nog enkele versterkingen bij en laten we nog enkele jongens vertrekken. Momenteel zijn we met te veel."

Momenteel zijn we met te veel

Zinckernagel moet zich overigens niet aan een voorkeursbehandeling verwachten. "Hij is niet mijn transfer", is de coach van blauw-zwart stellig. "Zo werkt het niét bij Club Brugge. Al verwacht ik wel dat hij een leidersrol zal opnemen in de kleedkamer."