Bilal El Khannouss erg kritisch na opdoffer KRC Genk

KRC Genk verloor na penalty's van het Zwitserse Servette FC en ligt hierdoor uit de voorrondes van de Champions League. De teleurstelling bij de Genk-spelers is enorm.

Bilal El Khannouss was erg kritisch. Hij stelde zelfs dat Genk het niet verdiende om te winnen. “De teleurstelling is heel groot. We hadden veel beter moeten doen vandaag. We verdienden niet om te winnen.”

“We spelen tegen een goede tegenstander maar zij staan met 10 en wij met 11. We moeten die wedstrijd dus sowieso winnen. Nu moeten we gewoon de knop omdraaien en focussen op de wedstrijd van zaterdag”, vertelde hij aan Voetbalkrant.

De 19-jarige middenvelder hamert sterk op het gebrek aan efficiëntie. Genk kon uit 13 pogingen slechts twee keer scoren terwijl de Zwitsers hun beide grote kansen afwerkten. “Wij waren veel beter dan hun maar we moeten het dan ook afmaken. Als je niet scoort verdien je het niet om te winnen. Efficiëntie was er niet vandaag. Soms heb je van die wedstrijden waar we wel efficiënt zijn en dan maken we er misschien vier of vijf.“

El Khannouss werd na 70 minuten spelen samen met Mike Trésor naar de kant gehaald. Genk verloor hierna wat inspiratie rond de 16. De Marokkaanse international vond de wissel dan ook erg jammer. “Het is een keuze van de trainer en dat moet je accepteren. Teleurstelling is er sowieso, als profvoetballer wil je altijd op het veld staan.“