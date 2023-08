Champions League-droom aan diggelen in Genk: Hrosovsky weet waar het schoentje knelt

KRC Genk werd woensdagavond uitgeschakeld door Servette FC in de voorrondes van de Champions League. Penalty's bepaalden de winnaar nadat Genk 115 minuten tegen tien man speelde.

Patrik Hrosovsky reageerde verslagen na de uitschakeling, maar wil het hoofd niet laten hangen. “De sfeer in de kleedkamer was niet goed. We willen ons kwalificeren en we hebben afgelopen seizoen heel hard gevochten voor deze wedstrijden. Het is natuurlijk nog niet gedaan, volgende week is er opnieuw een grote wedstrijd. Nu moeten we nu gewoon herstellen en hier lessen uit trekken.”

Ook de blessure van Bryan Heynen speelde een rol in het verloop van de wedstrijd wist de Slowaak te vertellen. “Het was moeilijk zonder Bryan naast me, maar het is vooral erg voor hem. Het was een heel gevaarlijke tackle. Ik vond wel dat Matías Galarza goed inviel. Hij probeerde het team goed te helpen.”

De 31-jarige middenvelder zag dat zijn ploeg vaak inspiratieloos de bal rond het strafschopgebied van de tegenstander rondspeelde, maar uiteindelijk tekortkwam. “We misten iets op het laatste deel van het veld. Het was niet genoeg vandaag.”

Hrosovsky miste de eerste penalty van de reeks voor Genk, hierdoor lag er meteen druk bij de anderen. “Als ik die penalty scoor dan halen we het misschien wel, maar het blijft bij een ‘als’. Natuurlijk is het een fout van mij. Het is ook een deel van het voetbal, soms moet je verantwoordelijkheid nemen.”