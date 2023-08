'The GOAT' volgt Amerikaanse trend en heeft zich nu ook ingekocht bij Engelse ploeg

Wie is de beste quarterback aller tijden in de NFL? 90 procent van de mensen gaat Tom Brady antwoorden. De gepensioneerde legende heeft zich nu ook in het rijtje van bekende sterren als Ryan Reynolds en Michael B. Jordan gevoegd en heeft zich ingekocht bij Birmingham City.

De 45-jarige Brady won 7 keer de Super Bowl, een record. Hij wordt door velen The Goat (The Greatest of all Time) genoemd. Gisteren kondigde hij op zijn sociale media aan dat hij de nieuwe co-eigenaar wordt van tweedeklasser Birmingham City.

“Ik ben vanaf nu officieel lid van Birmingham City Football Club”, aldus Brady. “Je vraagt je misschien af ‘Wat weet jij over voetbal?’. Wel, ik heb nog veel te leren”, gaf hij eerlijk toe.

“Maar ik weet wel het één en ander over winnen en ik denk dat zich dat kan vertalen in iets moois bij deze club. Ik weet dat een club niets is zonder de stad en ik weet dat ik ervan houd om de underdog te zijn. Er is nog een lange weg te gaan, maar let’s go!”