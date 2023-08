Matchwinnaar Lang steelt meteen harten in Nederland: "Grote bek, maar ook klein hart"

PSV wist gisteren de Nederlandse supercup in de wacht te slepen door een doelpunt van Noa Lang. De aanvaller was achteraf zichtbaar geëmotioneerd.

Na de wedstrijd ging de ex-Clubspeler vieren met kinderen met een beperking. “Ik zeg wel vaker: misschien heb ik een grote bek, maar ik heb ook een klein hart. Zoals toen ik daarnet na de wedstrijd die kinderen zag”, vertelde hij aan ESPN.

“Dat doet wel iets met mij, maar op het veld ben ik iemand met heel veel zelfvertrouwen. Dat is iets waar ik goed in ben, geen reden om bang te zijn.”

De reporter had het achteraf nog even over zijn aanvaring met Feyenoord-verdediger Geertruida. “Hij hield mij eerst beet hoor, maar daarna gaf ik hem gelijk een knuffel. Ach, dat soort dingen zijn af en toe toch ook een beetje leuk, vind ik.”

Noa Lang maakt de avond van deze jongetjes compleet ❤️🥹 pic.twitter.com/jto2OiJMCJ — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2023