Roméo Lavia dicht bij Liverpool (al ligt er andere Engelse topclub op de loer)

Want de Belgische defensieve middenvelder zou dichtbij een transfer naar Liverpool staan. Transferexpert Sacha Tavolieri weet te melden dat The Reds binnenkort een derde en laatste bod gaan uitbrengen op de 19-jarige speler. Liverpool gaat 46 miljoen euro plus bonussen op tafel leggen.

Desondanks volgt ook Manchester United de situatie op de voet. Die zagen met Kobbie Mainoo een groot talent geblesseerd uitvallen, en zijn op zoek naar een vervanger voor Casemiro op de 6. Ook Sofyan Amrabat wordt op Old Trafford genoemd.

Lavia maakte vorig seizoen indruk in de Premier League, en wist heel wat interesse los te weken van topclubs. Ook Chelsea en Arsenal toonden lange tijd interesse in het jeugdproduct van Anderlecht. Hij lijkt nu echter zijn carrière te zullen voortzetten bij Liverpool, met wie hij een persoonlijk akkoord heeft voor 5 seizoenen.

🔴🇧🇪 #LiverpoolFC ready to make a third & ultimate offer for Romeo Lavia. I understand the bid will meet the 40M£ transfer fee expectations by #SaintsFC + add-ons. Player’s side just waiting for #LFC to activate but informed the club his desire to join the Reds. There’s a feeling… pic.twitter.com/7KH2c7mbTS