Kampt Wouter Vrancken met een oud zeer van Genk? "Vorig jaar kloeg hij daar nooit over"

KRC Genk ging afgelopen weekend onderuit tegen KAS Eupen. Vooral de manier waarop dat gebeurde stoorde heel veel supporters.

Het was een opvallend mak KRC Genk dat zijn meerdere moest erkennen in KAS Eupen. Na de uitschakeling in de Champions League was dit voor een tweede keer in één week tijd toch slikken voor de Genksupporters.

Wouter Vrancken hield zich na afloop van de partij niet in. Zijn ploeg vond geen oplossing en de trainer van KRC Genk wees daarvoor in een duidelijke richting. Analist Peter Vandenbempt keek op van die uitspraken van Vrancken.

“Het viel op dat Wouter Vrancken na de wedstrijd ontgoocheld was over de mentaliteit van enkele van zijn spelers”, zegt hij bij Sporza. “Iets waar hij vorig jaar nooit over kloeg. Integendeel. Toen vertelde hij vaak dat hij de verhalen over een te lakse spelersgroep in Genk - die de mentaliteit en grinta van het jaar voordien zou missen - nooit ervaren heeft.”

Het wordt dan ook nog een kleine twee weken stressen voor de Limburgers om de Europese kwalificatie tegen Olympiakos tot een goed einde te brengen, maar volgens Vandenbempt is er kwaliteit genoeg aan boord om daarin te slagen.