'Senne Lynen legt medische tests af bij nieuwe club en verlaat Union SG'

Senne Lynen is de volgende vertrekker bij Union SG. Hij zou vandaag zijn medische testen afleggen bij zijn nieuwe club.

Senne Lynen heeft nog een contract van één seizoen bij Union SG, maar hij gaf zelf aan dat hij liever uitkeek voor een nieuwe uitdaging.

Als we journalist Florian Plettenberg van Sky Sports mogen geloven, dan is Lynen op dit moment in Duitsland om zijn medische tests af te leggen bij zijn nieuwe club Werder Bremen.

Hij is de zoveelste vertrekker van het basiselftal van Karel Geraerts van vorig seizoen. Lynen was toen de vervanger van de naar Club Brugge vertrokken Casper Nielsen.

Welke transfersom er met deze deal gemoeid is, is nog niet duidelijk. Lynen landde vanuit Telstar in 2020 bij Union SG, toen nog in 1B. De middenvelder scoorde twee keer en gaf zeven assists in 52 wedstrijden voor de Brusselaars.

Het is nu alleen nog wachten op de officiële voorstelling van Lynen door de Duitse club.