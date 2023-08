Wouter Vrancken wijst Genkse spelersgroep terecht: "Iedereen moet dat beseffen"

KRC Genk ging zaterdag in eigen huis met 0-1 onderuit tegen KAS Eupen. Genk-coach Wouter Vrancken is streng voor de spelersgroep: het groepsgevoel zit niet zoals het zou moeten.

Na afloop van de wedstrijd wist Genk-coach Wouter Vrancken te vertellen dat sommige spelers hem flink teleurstelden. "Sommige jongens laten teleurstelling merken omdat ze niet veel spelen, als je dan toch de kans krijgt moet je klaar zijn. Daar ben ik niet blij mee."

"Ik heb geen zin om er bepaalde jongens uit te nemen maar het is natuurlijk niet dat iedereen hier zo is. het gaat over enkelingen die hier al een paar keer op aangesproken zijn."

Vrancken liet ook optekenen dat in de kleedkamer nog niet alles op orde is. "Als geheel moeten we het gewoon beter doen. Hetgeen wat ik terug wil zien, is dat we allemaal samen voor het doel gaan zoals we het afgelopen seizoen altijd deden. Iedereen moet beseffen dat wij geen team zijn van individuen die het zelf kunnen klaren."

Ik wil zien dat de jongens samenkruipen en niet teveel nadenken

"We moeten het allemaal samen doen. Daar heb je iedereen voor nodig, ook de bank. Ik wil dat ze op de bank recht springen als we doelpunten maken. Al die zaken tonen een geheel als groep aan en dat moet beter."

Volgens Vrancken zou de groepssfeer een groot verschil maken. Hij stelt zelfs dat de tegenvallende resultaten hiermee voorkomen hadden kunnen worden.

"Ik wil zien dat de jongens terug samenkruipen en niet teveel nadenken. Daar hebben we altijd fel aan gewerkt. Zeker met deze drukke periode had het ideaal geweest als dit al in orde was, dan hadden we deze zaken misschien wel kunnen voorkomen."