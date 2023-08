88-jarige erevoorzitter moeit zich met de zaken bij KV Oostende: "Conway en Ganaye hebben elkaar goed verwend"

KV Oostende degradeerde vorig seizoen en dat had heel veel te maken met de sportieve leiding die er op dat moment was. De Amerikaanse eigenaars gaven Paul Conway en Gauthier Ganaye heel veel macht en dat liep niet goed af. Ook de 88-jarige erevoorzitter René Menu kon het niet meer aanzien.

Menu nam het initiatief in eigen handen en begon rond te bellen, om een nieuwe wind door de club te laten waaien. Over het voormalige management heeft hij weinig goeie woorden. "Kijk, de Ostend Investment Company bezit 73 procent van KVO’s aandelen. Slechts enkele procenten daarvan was in handen van Conway, maar hij kreeg van de andere investeerders hier wel een mandaat", klinkt het in KVW.

"Hij bezorgde Gauthier Ganaye een bijzonder zwaar contract – de twee werkten al samen bij Barnsley en Nice – en hebben elkaar goed verwend. Ook over het beleid van Ganaye kan je veel zeggen: zeer dure spelerscontracten voor spelers die sportief geen meerwaarde waren of buitenmaatse hotelovernachtingen voor matchen op verplaatsing."

Menu probeerde ook te spreken met Ganaye, maar kon er geen hoogte van krijgen. "De laatste twee wedstrijden was hij zelfs gewoon niet meer aanwezig. Raar. Maar finaal moeten we gelukkig zijn dat zowel Conway als Ganaye uit the picture zijn. Beiden zijn verantwoordelijk voor 90 procent van de financiële en sportieve malaise."