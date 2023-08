Deal rond Lukaku lijkt beklonken, Juventus-iconen branden transfer helemaal af: "Bijna alleen fysieke kracht"

Juventus en Romelu Lukaku, dat huwelijk lijkt door te zullen gaan. Er zou een akkoord in de maak zijn met Chelsea voor 35 miljoen euro plus Big Rom voor Dusan Vlahovic. Iconen van het Italiaanse voetbal begrijpen alvast niet waarom de Oude Dame erin mee wil gaan.

Claudio Gentile, icoon van de club, zou zijn vertrouwen in Vlahovic gesteld hebben. “Ik ben ervan overtuigd dat Vlahovic slechts 40 procent van zijn potentieel heeft laten zien bij Juventus", zegt hij in La Gazzetta dello Sport.

"Hij scoorde ongelooflijke goals bij Fiorentina en de Bianconeri gaven veel uit om hem naar Turijn te halen: dus nu zou ik de investering beschermen die in januari 2022 is gedaan. Laten we niet vergeet dat Dusan pas 23 jaar oud is, terwijl Lukaku 30 is.”

Cesare Prandelli (ex-bondscoach): “Ik zou Dusan niet opgeven voor Lukaku. Ik weet niet of er bepaalde financiële overwegingen zijn, maar ik zou deze keuze niet maken. Technisch gezien is Vlahovic onbetwistbaar. DV9 is 23 jaar oud, Lukaku 30. Vooruitkijkend kan de Serviër sterker worden dan de Belg."

Pietro Vierchowod (Juventus-icoon): “Ik zou Vlahovic houden en Lukaku dus niet in huis halen. Hij is bijna alleen fysieke kracht en ik zag hem voor België enkele kansen missen... Dusan heeft een betere technische kwaliteit en ik denk dat een speler als hij alleen nog mentaal beter moet worden. Als hij erin daarin slaagt, kan hij een uitstekende spits worden. Hij heeft alles, maar misschien mist hij nu nog een beetje voetbalhonger."