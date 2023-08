Tottenham Hotspur of Bayern München? 'Harry Kane neemt héél duidelijk standpunt in en heeft daar een héél goede reden voor'

Bayern München heeft Tottenham Hotspur een ultiem bod verstuurd om Harry Kane naar Beieren te laten vertrekken. En het moet gezegd: de aanvaller zelf hoopt vurig op een verhuis.

We schreven eerder al dat Bayern München een ultiem bod heeft neergelegd. Der Rekordmeister was eerder al bereid om honderd miljoen euro over te schrijven voor Harry Kane. Daar komt nog eens twintig miljoen euro bij in de vorm van een bonussensysteem.

Kane heeft de directie van The Spurs inmiddels laten weten dat hij wil vertrekken. En de aanvaller heeft daar zijn redenen voor. Kane kan in Duitsland 25 miljoen euro per seizoen verdienen. Dat weet The Athletic Dat is het dubbele van zijn huidig loonbriefje in Londen.



Géén contractverlenging

Om extra druk te zetten heeft Kane laten weten dat contractonderhandelingen géén optie meer zijn. Met andere woorden: zonder een transfer wandelt de aanvoerder het Tottenham Stadium op het einde van het seizoen gratis en voor niets uit.