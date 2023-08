🎥 Koelbloedige Cristiano Ronaldo schrijft geschiedenis

Cristiano Ronaldo laat wederom zien dat hij een absolute topspeler is. Op zijn 38 jaar schrijft hij geschiedenis.

Cristiano Ronaldo voor het eerst in zijn carrière de finale van de Arab Club Champions Cup. Dit is de Arabische equivalent van de Champions League zoals wij deze kennen in Europa. Hij zette namelijk een levensbelangrijke strafschop om in de 75ste minuut.

Al Nassr speelde in de halve finale tegen Al-Shortaz uit Irak. Deze moesten zich pas in het laatste kwartier gewonnen geven tegen de sterren van Al Nassr.

Nu zaterdag wordt de finale gespeeld tegen Al-Shabbab of Al-Hilal. Beide ploegen staan woensdagavond nog tegenover elkaar om te strijden voor het laatste finaleticket.