Akureyri heeft amper Europese ervaring, toch waarschuwt Deila voor Ijslanders: "Dit mogen we niet doen"

Met Akureyri lijkt Club Brugge een zeer haalbare kaart te treffen in de voorlaatste voorronde van de Conference League. Toch waarschuwt Ronny Deila zijn manschappen.

"In het voetbal kan alles fout gaan. We mogen ons morgen niet aanpassen aan hun tempo. Als we zoals dit weekend ons eigen spel, ons eigen tempo spelen, kunnen we veel", is hij op zijn hoede voor de Ijslanders, die voornamelijk semi-profs zijn.

Philip Zinckernagel lijkt alvast klaar om zijn eerste minuten voor blauw-zwart te maken morgen. "Hij zit in de selectie en is klaar om te spelen. Misschien start hij, misschien maakt hij wat minuten. Hij is sowieso nog niet volledig klaar, maar op een punt moet je spelers ook wedstrijdminuten gunnen."

Een ronde later staat er met Osasuna wel een taaie brok klaar voor de Bruggelingen. De Basken werden vorig seizoen zevende in La Liga en staan bekend om hun fysieke spel. "Het is niet onmogelijk om te verliezen van KA, net zoals het niet onmogelijk is om te winnen van Osasuna."