Ook directeur en Inter-legende neemt Lukaku op de korrel: "Gezien wat we voor hem gedaan hebben..."

De Lukaku-soap weet de gemoederen nog steeds te bedaren. Ook Javier Zanetti is niet te spreken over de handelswijze van Big Rom.

"We zijn heel teleurgesteld", zegt Zanetti in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Gezien wat we voor hem hebben gedaan, hadden we een hele andere houding verwacht. Niet alleen als professional, maar ook als man."

De directeur (en clubicoon) heeft het vooral over de manier waarop Lukaku gehandeld heeft. "Natuurlijk heeft hij het recht om te gaan en staan waar hij wil, maar er was genoeg tijd om het ons te vertellen. Niemand is groter dan de club en bij het bouwen van een team moet je rekening houden met wie je toelaat in de kleedkamer."

Intussen heeft Romelu Lukaku nog steeds geen nieuwe club gevonden. Een ruildeal met Dusan Vlahovic wordt besproken tussen Chelsea en Juventus, maar het water is momenteel nog te diep tussen beide clubs. Juventus wil 40 miljoen euro bovenop de deal, terwijl Chelsea op dit moment op 30 miljoen zit.