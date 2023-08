KVM duidt op wat zwaar onvoldoende is geweest maar wijst ook naar tegenstand: "Nu panikeren, dan ben je slecht bezig"

De evaluatie van het seizoensbegin van KVM is gemengd. Het was tegen sterke tegenstanders steeds competitief, maar er zat ook telkens meer in.

Het is nog puzzelen voor coach Steven Defour, die de vinger op de wonde legt over de zaken die hem niet bevielen. "De eerste 45 minuten tegen Gent waren zwaar onvoldoende. Vooral in balbezit. Ik zag veel te weinig persoonlijkheid en verantwoordelijkheid, terwijl dat in de weken voordien wel heel goed zat."

Leermomenten

KV Mechelen is nog een ploeg in opbouw, zoveel is duidelijk. "We zijn aan het groeien. We hebben nu net tegen de drie beste ploegen van België gespeeld. Er is werk aan de winkel, absoluut. Voor een club als KV Mechelen is dat normaal. We blijven hard werken aan de leermomenten."

"Je moet ook realistisch zijn en weten dat je tegen drie sterke ploegen hebt gespeeld", verwijst Defour naar tegenstanders Antwerp, Club en Gent. "Je kan elke keer wel hopen om de drie punten te pakken, maar dat zou niet zo logisch geweest zijn. We zijn twee wedstrijden ver in de competitie. Als je nu gaat panikeren, ben je slecht bezig."

Geen zorgen dus ondanks de 1 op 6. Meer offensieve impulsen van achteruit zouden kunnen helpen. Sandy Walsh is wel een speler die daar voor kan zorgen. De rechtsachter miste de volledige voorbereiding, maar speelde wel een half uurtje tegen Gent. Zien we hem zaterdag op het veld van RWDM langer in actie?

Walsh werkt aan fitheid

"Dat zullen de coach en de medische staf beslissen. Ik hoop komend weekend wel iets meer te spelen. Ik train gewoon elke dag voluit. Ik probeer mijn fitheid naar omhoog te tillen, want ik heb wel een tijdje zonder voetbal gezeten", besluit de man die normaal toch tot de Mechelse sterkhouders behoort.