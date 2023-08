Peter Croonen (Genk) maakt het duidelijk voor duel met Olympiakos: "Dat is de meest zure en rationele analyse van Servette"

KRC Genk heeft werk aan de winkel. Het moet op bezoek bij het Griekse Olympiakos en mag niet falen, anders moet het naar de Conference League. En is het nog steeds niet zeker van een Europese groepsfase.

Is de zure uitschakeling tegen Servette Genève al verwerkt? Dat is de hamvraag voor al wat supporter is van KRC Genk.

Tegen Olympiakos is het alvast opnieuw van moeten. En ook dat is geen makkelijke tegenstander, dus moeten ze bij Genk toch wel gaan opletten.

© photonews

Temeer ze op dit moment nog steeds niet zeker zijn van een Europese groepsfase. Nog twee rondes verliezen en ze vallen eind augustus zonder Europees voetbal.

"De meest zure en rationele analyse van Servette is dat we al zeker hadden kunnen zijn van de groepsfase van de Europa League", aldus sterke man Peter Croonen van Genk in Het Laatste Nieuws. "Maar het kan nog hé."

Slachtoffer van succes

Bovendien draaide het ook in de eigen competitie nog niet zoals men misschien had verwacht. En dat noopte Wouter Vrancken ook tot een krasse uitspraak.

"We zijn eigenlijk wat het slachtoffer aan het worden van ons succes van vorig seizoen - dat keert zich nu tegen ons." Waarvan akte. Tegen de Grieken dan toch maar eens winnen?