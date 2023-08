Andreas Wieland drukt geruchten over Beerschot die de ronde doen helemaal de kop in

Beerschot opent vanavond het seizoen in de Challenger Pro League. RSCA Futures is de eerste tegenstander van het seizoen.

“Zoals bij elke transferperiode zijn er spelers die komen en gaan”, steekt Wieland van wal in zijn persconferentie voor de wedstrijd. “In ons geval zijn er meer vertrekkers dan nieuwkomers. Maar toch vind ik dat we als ploeg verder staan dan vorig seizoen. De spelers die hier vorig jaar al waren, kennen de speelstijl al. En dat zorgt dat nieuwe jongens sneller ingepast geraken. Ook al is het voor hen nog wat wennen. Onze speelstijl volledig eigen maken kost tijd, maar ik geloof dat het goed komt. Ik ben blij dat de voorbereiding voorbij is en dat we aan het echte werk kunnen beginnen.”

Vorige week zei Axl van Himbeeck na de Memorial Marc Steenackers nog dat de jonge ploeg net een factor is die Beerschot sterk maakt. De Oostenrijkse hoofdcoach is het eens met het jeugdproduct, maar vindt ook dat er een balans moet zijn in een ploeg. “Ik denk niet dat leeftijd een voor- of nadeel is voor een ploeg. We hebben jonge spelers die veel vooruitgang boeken. Zij spelen nog onbevangen en dat is vaak in ons voordeel. Aan de andere kant zijn er spelers nodig die de jonge spelers ondersteunen. Mensen als Ryan Sanusi zijn van goudwaarde voor ons. Hij is een leider in de kleedkamer en ondersteunt ook de jongere spelers.”

Het nieuwe competitieformat heeft volgens Wieland weinig invloed op zijn aanpak naar komend seizoen. “Het is voor mij belangrijk dat we eindelijk kunnen voetballen. We starten niet waar we vorig seizoen eindigden, maar we proberen vooruitgang te boeken. Op die manier willen we blijven groeien en elke week betere prestaties op de mat proberen leggen.”

Beerschot kan op dit moment op alle spelers in de kern rekenen. De kwaaltjes waar Nzita en Verlinden mee kampten de voorbije weken, zijn opgelost. Beide spelers zijn dan ook beschikbaar om geselecteerd te worden. “De afgelopen wedstrijden waren we spaarzaam op Thibaud Verlinden en Mardo Nzita”, vertelt coach Andreas Wieland daarover.

“Thibaud had last van een contractuur in de quadriceps, daarom kwam hij niet in actie tegen Nielse, Den Bosch en Wilrijk. Nzita had dan weer een probleem met de enkel, waardoor we hem wat rust gunden. Het is jammer dat er dan meteen geruchten over transfers gekoppeld worden aan hun afwezigheid. Laat mij duidelijk zijn: de keuze om die jongens niet te laten spelen, had daar niets mee te maken. We wilden gewoon zeker zijn dat ze fit waren tegen de start van het seizoen.”