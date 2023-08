Vader Courtois had snel contact met Thibaut: "Zo is het gebeurd"

Thibaut Courtois liep donderdag een kruisbandletsel op aan de linkerknie. Dat betekent een maandenlange revalidatie voor de doelman van Real Madrid.

Vader Thierry Courtois had zijn zoon Thibaut snel aan de lijn nadat die zijn blessure opgelopen had. Het nieuws kwam bij iedereen bijzonder hard aan. “Toen het pas gebeurd was en hij in het ziekenhuis onderzocht werd, zag hij het allemaal even niet meer zitten”, zegt vader Thierry aan Het Nieuwsblad. “Maar wanneer ik hem een paar uur later sprak, ging het al veel beter. Toen had hij zijn kindjes ook gezien.”

Vader Courtois weet ook hoe Thibaut de blessure opliep. “Tijdens een fase zoals er zoveel zijn”, legt Thierry uit. “Er werd met de aanvallers afgewerkt op doel. Thibaut pareerde een schot en in de rebound blokte hij de speler in een-tegen-eensituatie, waarbij hij de knie blesseerde.”

Er volgt nu een operatie, maar waar dat zal gebeuren is nog niet duidelijk. “België is een mogelijkheid, Spanje ook, in Madrid of in het noorden. Zelfs de VS zou kunnen, maar Thibaut staat daar niet om te springen. Het is opnieuw een verre reis en dan moet hij een maand ginds blijven, want na die operatie zou hij niet meteen weer mogen vliegen.”

Bij Chelsea was Courtois al eens drie maand out, nu is het voor langer. “Hopelijk komen er tijdens de onderzoeken die nu volgen geen nieuwe letsels aan het licht en kan hij snel en goed revalideren”, besluit vader Courtois.