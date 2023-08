Pep Guardiola slaat (een beetje) mea culpa over blessure van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne moest vrijdagavond snel de strijd staken. Hij ging geblesseerd naar de kant in het openingsduel van de Premier League.

Kevin De Bruyne stond in het basiselftal van Manchester City, op bezoek bij Burnley. Het werd een zuinige 0-3-overwinning, maar de aandacht ging vooral naar het feit dat Kevin De Bruyne al na goed twintig minuten de strijd moest staken.

Opnieuw last van zijn hamstring, op dezelfde plaats, liet trainer Pep Guardiola op de persconferentie na de wedstrijd weten. Eind vorig seizoen moest De Bruyne in de Champions Leaguefinale al hetzelfde doen.

Wellicht is de Rode Duivel een tijdje uit, enkele weken wellicht, en mist hij net als in juni ook nu weer de interlandperiode met de nationale ploeg. Guardiola sloeg ook een beetje mea culpa over de nieuwe blessure van De Bruyne.

“Je zou kunnen zeggen dat het mijn fout is en dat hij te vroeg herbegonnen is, maar als hij het al na tien of vijftien minuten voelt… dan kan het toch niet van de vermoeidheid zijn? Maar hij is sterk en hij zal er alles aan doen om sterker terug te komen”, klonk het nog.