🎥 Cercle-verdediger Ravych stelt zich vragen bij regel over afgekeurde penalty: "Daar zijn wij nu de dupe van"

Cercle Brugge heeft voor de tweede keer dit seizoen verloor. Alweer lag een owngoal aan de basis van de nederlaag.

Na drie speeldagen blijft Cercle Brugge achter met een 3 op 9 en een voorlopige tiende plaats in het klassement. Het verloor op de eerste speeldag van Antwerp met het kleinste verschil na een owngoal en tegen Racing Genk gebeurde exact hetzelfde.

Toch gaf Cercle voor de rest niet veel weg tegen Genk, dat beaamde ook de jonge Belgische verdediger Christiaan Ravych (21). "In de eerste minuten een kansje, in de tweede helft misschien drie. Maar ook nu weer moeten wij met lege handen van het veld stappen en dat is bijzonder zuur."

Wel of geen penalty?

Cercle Brugge creëerde wel kansen, maar was niet doelgericht. In de toegevoegde tijd leek het nog de ultieme kans te krijgen met een penalty na mogelijk hands van Sadick. De bal belandde op zijn lichaam via zijn ploegmaat Ouattara, waardoor het geen penalty was. Sadick raakte de bal ook wel meer met de borst dan de arm.

"Ik dacht dat het tegen de hand was getrapt, maar blijkbaar niet", stelde Ravych. Maar ik hoor dat er blijkbaar een nieuw reglement van kracht is waar wij nu de dupe van zijn. Er verandert veel en er zijn wel heel veel regels in de zestien. Ik ken ze niet allemaal vanbuiten, dus dat moet ik nog eens herbekijken."