📷 'Reden duidelijk waarom Sambi Lokonga (nog) niet bij Vincent Kompany speelt'

Vincent Kompany stak niet onder stoelen of banken dat hij Sambi Lokonga wil. De tijd tikt en ondertussen is hij nog altijd niet geland bij Burnley.

Sambi Lokonga heeft bij Arsenal beperkte speelkansen. Een opportuniteit zag Vincent Kompany daarin om zichzelf te herenigen met een speler van RSC Anderlecht.

Maar sinds begin augustus is het bijzonder stil over een mogelijke uitleenbeurt of transfer naar Burnley. En daar is volgens transferjournalist Sacha Tavolieri een heel goede reden voor.

Na de ontmoeting tussen Burnley en Sambi Lokonga zou duidelijk geworden zijn dat de persoonlijke voorwaarden die de club hem biedt duidelijk niet voldeden aan de verwachtingen die de speler had.

Het is uitkijken of Burnley met betere voorwaarden over de brug kan komen. Ook AS Monaco toont nog altijd de nodige interesse, maar een concreet voorstel is er nog niet gekomen. Toch lijkt het aannemelijk dat Lokonga deze zomer nog voor een nieuwe ploeg kiest.