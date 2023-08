Wat een soap! Transfer Rode Duivel wordt gekaapt door andere Britse grootmacht

Het zou intussen leuk zijn om te weten voor welke grootmacht Roméo Lavia straks gaat spelen. De 19-jarige Rode Duivel is het middelpunt van getouwtrek tussen Chelsea en Liverpool. Terwijl hij afgelopen weekend nog op weg was naar The Blues, is het nu Liverpool dat de transfer lijkt te kapen.

De twee spelen op de eerste speeldag tegen elkaar, maar in de aanloop van het duel gaat het vooral over Lavia. De middenvelder degradeerde met Southampton, maar had in een paar maanden zijn talent aan iedereen duidelijk gemaakt. Chelsea was er afgelopen weekend uit met The Saints voor een transfer van 64 miljoen euro, maar Liverpool is ineens met een bod van 70 miljoen op de proppen gekomen. Lavia had zijn woord al gegeven aan Chelsea, maar die haalden ook Moises Caicedo, een rechtstreekse concurrent, voor een recordprijs. Bij Liverpool zou hij dus meer kansen op speelminuten hebben. Nu is het wachten op zijn definitieve beslissing, want het ziet er niet naar uit dat Chelsea zijn bod nog gaat verhogen.