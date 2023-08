Zulte Waregem krijgt meteen zware dreun te verwerken, Vossen zet manschappen op scherp: "Het wordt echt niet zo gemakkelijk zoals iedereen denkt"

Een verrassing van jewelste. Als favoriet in de Challenger Pro League ging Zulte Waregem gisteren op de eerste speeldag op zoek naar de 3 punten tegen Francs Borains, al draaide dat even anders uit.

Want bij de rust stond het al 0-2 voor de Henegouwse club, die vorig seizoen nog in eerste amateur voetbalde. Uiteindelijk ging Zulte met 1-3 ten onder tegen Francs Borains. Een serieuze opdoffer voor de West-Vlaamse club.

Kapitein Jelle Vossen (34) zette zijn manschappen dan ook op scherp. “Dit moet een les voor ons allemaal zijn. Binnen het team, maar ook binnen de hele club. Het wordt echt niet zo gemakkelijk zoals iedereen denkt. Wie de statistieken ziet, zal toegeven dat we op alle domeinen baas waren, maar de eindcijfers tonen helaas iets anders en daar gaat het om."

Een gebrek aan inzet was volgens de aanvaller geen probleem. "Qua inzet denk ik niet dat men ons iets kan verwijten. We bleven er voor gaan. Ik denk zelfs dat we misschien wel dertig corners hebben afgedwongen, maar die bal wilde er nooit in.”