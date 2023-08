Gent-coach Hein Vanhaezebrouck windt er geen doekjes om: "Zij zijn van goudwaarde"

KAA Gent prijkt bovenaan de rangschikking na 3 speeldagen. Coach Hein Vanhaezebrouck steekt niet onder stoelen of banken dat hij bijzonder blij is met zijn spitsenduo.

Hein Vanhaezebrouck liet na de winst tegen Westerlo optekenen dat zijn spelerskern te klein is, zeker nu Gent Europees voetbalt. "Het zou wel aangenaam en welkom geweest zijn hadden we een grotere kern gehad om meer jongens te laten rusten in functie van de volgende competitiewedstrijd."

Gent beschikt met Gift Orban en Hugo Cuypers wel over een geweldig spitsenduo. Over hen heeft Vanhaezebrouck niets dan lof. "Mijn spitsen kunnen allebei op ieder moment scoren, dat hebben ze tegen Westerlo weer getoond."

"Ze zijn beiden van goudwaarde. Dat is een luxe en dan kunnen matchen waarin je geen overschot hebt, zoals tegen Westerlo, beslist worden door onze spitsen."

Cuypers vond in 't Kuipje twee keer de weg naar de netten. "Hugo doet de moeilijkste dingen vaak ongelooflijk goed en de makkelijkste dingen gaan dikwijls fout omdat hij dan denkt dat hij meer tijd heeft en denkt dat hij langer kan wachten. Als hij dat er ook nog aan toevoegt, dan is hij helemaal onmisbaar", besluit Vanhaezebrouck.