Knoop doorgehakt? Engelsen zeker: 'Deze Premier League-club haalt nog deze week Rode Duivel in huis'

Southampton is na degradatie op zoek naar een snelle promotie naar de Premier League. Ondertussen blijft het wachten op een definitieve oplossing voor Roméo Lavia, al lijkt die ondertussen gevonden.

De Belgische defensieve middenvelder gaf meteen na de degradatie aan dat hij geen interesse had om in The Championship te spelen.

Liverpool wilde daarvan profiteren, met uiteindelijk zelfs een bod van meer dan vijftig miljoen euro. Southampton wilde echter boter bij de vis.

En daar wil Chelsea van profiteren. Er werd gesproken over een bod van 56 miljoen euro, ondertussen wordt zelfs al gedacht aan 64 miljoen euro.

Het gaat hard, zoveel is duidelijk. The Athletic laat ondertussen weten dat ze bij Chelsea deze week tot een overeenkomst willen komen.