Waarom transfersaga Lavia serieuze kentering kende: 'Zagen hem niet als prioriteit'

Liverpool had een akkoord met Southampton voor een transfer van 70 miljoen euro, maar dat was buiten Roméo Lavia zelf gerekend. Hij verkiest een transfer naar Londen, en transferexpert Sacha Tavolieri weet nu ook waarom.

Volgens hem voelde Lavia zich gebruikt door Liverpool. The Reds gaven hem niet de juiste signalen en zagen hem niet als prioriteit. Tijdens de onderhandelingen zou Liverpool op zoek zijn gegaan naar andere opties, en dat stootte Lavia tegen de borst.

Bij Chelsea een heel ander verhaal, want die maakten hun intenties klaarduidelijk en zagen de middenvelder wel als prioriteit. Dat zou Lavia overhaald hebben om voor The Blues te kiezen.

🔵🇧🇪🗯️ Sources told Romeo #Lavia’s felt #LiverpoolFC played with him that’s why he decided to go for #ChelseaFC. He was there... waiting for them & felt like they didn’t considered him as a priority. A sign of this was that when he was waiting for them, while negociating, he…